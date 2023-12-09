ALEKSEEV замилував рідкісним фото з дитинства й показав, який мав вигляд

Український співак показав, який мав вигляд багато років тому.

Український співак ALEKSEEV потішив фанів архівною світлиною з дитинства.

Мережу полонив новий тренд у соцмережах. Так, юзери масово почали публікувати світлини зі свого дитинства. Зірки теж не стоять осторонь. Тому співак ALEKSEEV також розмістив своє дитяче фото в Instagram .

На світлині маленький Микита стоїть у руках із мікрофоном і відчайдушно намагається співати. Вочевидь свій талант артист розвиває ще з юних років. Ба більше, вже тоді він мав доступ до професійної апаратури. Ймовірно, у момент знімку навіть перебував на студії. Оскільки кімната була оснащена різноманітною технікою для звукозапису.

ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Також можна помітити, що з дитинства ALEKSEEV не любить надто коротко стригти волосся. Тому воно й досі залишається без кардинальних змін.

На фото юний співак одягнений у чорні джинси та смугасту червону сорочку.

Жодних підписів на кадрі артист вирішив не залишати.

Нагадаємо, нещодавно артист ALEKSEEV показав зворушливе відео зі своєю коханою-росіянкою, виконавицею Уляною Синецькою. Пара ніжно споглядала одне на одного під час чуттєвого виконання перекладеної пісні артиста.

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