alyona alyona показала напрочуд молоду маму свого бойфренда

Компанія полетіла за кордон святкувати Новий рік.
Українська реп-зірка Альона Савраненко, відома як alyona alyona полетіла святкувати Новий рік за кордон.
Як і планувалося, артистка гайнула до Туреччини з бойфрендом Денисом, він же тіктокер YOXDEN, та його мамою і татом. Компанія обрала Стамбул. В Instagram виконавиця поділилася фото, яке зробила на борту літака, та показала рідних людей коханого.
Зі свого боку, Денис також зробив декілька кадрів. YOXDEN похизувався напрочуд молодою мамою.
Показав тіктокер і свого батька. Чоловік кумедно гримасував на камеру.
Тепер зрозуміло, від кого зірка Мережі успадкував почуття гумору.
Читайте також: