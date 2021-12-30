alyona alyona показала напрочуд молоду маму свого бойфренда

Компанія полетіла за кордон святкувати Новий рік.

Українська реп-зірка Альона Савраненко, відома як alyona alyona полетіла святкувати Новий рік за кордон.

Як і планувалося, артистка гайнула до Туреччини з бойфрендом Денисом, він же тіктокер YOXDEN, та його мамою і татом. Компанія обрала Стамбул. В Instagram виконавиця поділилася фото, яке зробила на борту літака, та показала рідних людей коханого.

alyona alyona з коханим та його батьками / instagram.com/alyona.alyona.official

Зі свого боку, Денис також зробив декілька кадрів. YOXDEN похизувався напрочуд молодою мамою.

Мама YOXDEN / instagram.com/alyona.alyona.official

Показав тіктокер і свого батька. Чоловік кумедно гримасував на камеру.

Тато YOXDEN / instagram.com/alyona.alyona.official

Тепер зрозуміло, від кого зірка Мережі успадкував почуття гумору.

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