Анатоліч шокував відео, де читає реп з MONATIK на концерті: "У мене відвисла щелепа"

Анатоліч шокував відео, де читає реп з MONATIK на концерті: "У мене відвисла щелепа"

Шоумен здивував своїм талантом.

Відомий шоумен Анатолій Анатоліч приємно здивував своїх прихильників неочікуваним талантом.

Так, у фотоблогу телеведучий показав відео, де читає реп з MONATIK на концерті 2015 року. У ролику зірки виконують перед публікою трек мультиартиста "Еще один".

"Ми стали забувати, що я репер. До речі, пісня виконана 2015 року наживо з MONATIK, сьогодні знову актуальна як ніколи", – прокоментував Толіч.

У коментарях приголомшені юзери не стримали емоцій.

Розкішно! Актуально! Потрібен кліп і маси! Добре прокачує дух!

У мене відвисла щелепа! Я в захопленні! На слух - Баста! Дуже крутий

Кайф!

Блін, це так круто

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