Андрій Бєдняков насмішив архівним фото: "Краш ваших мам від 2013 року"

Український шоумен, ведучий Андрій Бєдняков вирішив показати прихильникам архівне фото.

В Instagram-stories знаменитість опублікував знімок, на якому позує у картузі, сірому светрі, джинсах та кедах, спершись об огорожу.

Бєдняков, коли публікував архівну світлину, не зміг стриматися та пожартував. Він зазначив, що вже у 2013 році був улюбленцем усіх мам.

"Краш ваших мам від 2013 року. Просто стояв і чекав на 10 трамвай. Взяли і сфоткали", - пожартував знаменитість.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, нещодавно дружина Андрія Бєднякова – Настя Коротка – теж тішила прихильників новим сімейним контентом. Кохана шоумена показала, як із 7-річною Ксенією робила різноманітні процедури краси. Також Настя опублікувала світлину, на якій порівняла себе та доньку в однаковому віці.

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