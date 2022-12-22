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Андрей Бедняков насмешил архивным фото: "Краш ваших мам с 2013 года"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1369
Время на прочтение
1 мин
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Андрей Бедняков насмешил архивным фото: "Краш ваших мам с 2013 года"

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Ведущий порадовал архивным контентом.

Украинский шоумен, ведущий Андрей Бедняков решил показать поклонникам архивное фото.

В Instagram-stories знаменитость опубликовал снимок, на котором позирует в картузе, сером свитере, джинсах и кедах, опершись о забор.

Бедняков, когда публиковал архивную фотографию, не смог удержаться и пошутил. Он отметил, что уже в 2013 году был любимцем всех мам.

"Краш ваших мам с 2013 года. Просто стоял и ждал 10 трамвай. Взяли и сфоткали", — пошутил знаменитость.

Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov
Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, недавно жена Андрея Беднякова – Настя Короткая – тоже радовала поклонников новым семейным контентом. Возлюбленная шоумена показала, как с 7-летней Ксенией делала различные процедуры красоты. Также Настя опубликовала фотографию, на которой сравнила себя и дочь в одинаковом возрасте.

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Дата публикации
Просмотры
1369
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