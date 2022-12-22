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Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1518
Время на прочтение
2 мин
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Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем

Оля Полякова

Артистка замужем за бизнесменом Вадимом уже 18 лет.

Украинская певица Оля Полякова впервые отреагировала на слухи, что после 18 лет брака она развелась со своим мужем, бизнесменом Вадимом.

Эту информацию артистка прокомментировала в программе "Взрослые девочки", которую ведет вместе с Машей Ефросининой. По словам Поляковой, она не понимает, откуда у этих сплетен растут ноги. Поскольку не только у нее, но и у ее мужа друзья спрашивали, действительно ли они расторгли брак:

Оля Полякова с мужем / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я не понимаю, откуда эти ноги вообще растут. Потому что и моему Вадику задавали его друзья вопрос: "Вы что, развелись?". Кто-то пустил эти слухи. Я не развожусь с Вадиком. Если мы и могли какие-то отношения еще выяснять до войны, сейчас мы в такой… Нас война скрепила, хотя мы и находимся на расстоянии, но сейчас мы общаемся гораздо больше, чем мы общались до войны, потому что, по крайней мере, мы хотя бы созваниваемся несколько раз в день, чего не было. Если я ехала на гастроли, то я могла три дня не звонить", — отметила Полякова.

Оля Полякова с мужем / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница добавила, что сейчас постоянно на связи с мужем, поскольку они должны решать множество семейных и бытовых вопросов. Вместе с тем, звезда призналась, что ее отношения с мужем трудно назвать идеальными, однако она не собирается и не собиралась уходить от него:

"Сказать, что у нас идеальные классные отношения, и они лучше, чем до войны, нет. Это 100% невозможно сказать. Мы отвыкли друг от друга. Мы когда сегодня сходимся вместе на одной территории, мы ссоримся – ужас. Потому что мы привыкли уже 7 месяцев жить на расстоянии. Это страшно. Я понимаю, что когда мы начнем жить вместе, если до этого не разбежимся, то нужно будет снова привыкать. Но я не развелась и не собираюсь. Харе распускать эти слухи", — сказала Полякова.

Оля Полякова с мужем / ©
Оля Полякова с мужем
Оля Полякова с мужем / ©
Оля Полякова с мужем

Напомним, ранее Оля Полякова насмешила забавным видео с младшей дочерью Алисой, которая учила маму правильно говорить по-украински.

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Дата публикации
Просмотры
1518
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