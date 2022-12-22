Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем

Украинская певица Оля Полякова впервые отреагировала на слухи, что после 18 лет брака она развелась со своим мужем, бизнесменом Вадимом.

Эту информацию артистка прокомментировала в программе "Взрослые девочки", которую ведет вместе с Машей Ефросининой. По словам Поляковой, она не понимает, откуда у этих сплетен растут ноги. Поскольку не только у нее, но и у ее мужа друзья спрашивали, действительно ли они расторгли брак:

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я не понимаю, откуда эти ноги вообще растут. Потому что и моему Вадику задавали его друзья вопрос: "Вы что, развелись?". Кто-то пустил эти слухи. Я не развожусь с Вадиком. Если мы и могли какие-то отношения еще выяснять до войны, сейчас мы в такой… Нас война скрепила, хотя мы и находимся на расстоянии, но сейчас мы общаемся гораздо больше, чем мы общались до войны, потому что, по крайней мере, мы хотя бы созваниваемся несколько раз в день, чего не было. Если я ехала на гастроли, то я могла три дня не звонить", — отметила Полякова.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница добавила, что сейчас постоянно на связи с мужем, поскольку они должны решать множество семейных и бытовых вопросов. Вместе с тем, звезда призналась, что ее отношения с мужем трудно назвать идеальными, однако она не собирается и не собиралась уходить от него:

"Сказать, что у нас идеальные классные отношения, и они лучше, чем до войны, нет. Это 100% невозможно сказать. Мы отвыкли друг от друга. Мы когда сегодня сходимся вместе на одной территории, мы ссоримся – ужас. Потому что мы привыкли уже 7 месяцев жить на расстоянии. Это страшно. Я понимаю, что когда мы начнем жить вместе, если до этого не разбежимся, то нужно будет снова привыкать. Но я не развелась и не собираюсь. Харе распускать эти слухи", — сказала Полякова.

Оля Полякова с мужем

Оля Полякова с мужем

Напомним, ранее Оля Полякова насмешила забавным видео с младшей дочерью Алисой, которая учила маму правильно говорить по-украински.

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