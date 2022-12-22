Жена Виктора Павлика похвасталась стройной фигурой в нижнем белье

Екатерина также рассказала о своей оригинальной традиции на Новый год.

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками в Instagram своим фото в нижнем белье.

Знаменитость прорекламировала один из украинских брендов белья, а вместе с тем и сама примеряла комбинацию от бренда. В сторис фотоблога Екатерина разместила снимок, где появляется в черном лифе и трусах. Репяхова призналась, что это – самое удобное белье в ее жизни.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кроме того, блогер рассказала о своей интересной новогодней традиции:

"Кто со мной уже достаточно давно, знает, что у меня есть такая традиция – встречать Новый год в новых трусах. Ничего может не быть нового, но трусики должны быть новые", – призналась Репяхова.

Напомним, ранее Екатерина Репьяхова показала свои архивные детские фотографии. Жена Виктора Павлика, как оказалось, в детстве очень любила петь. Кроме того, маленькая Екатерина обожала позировать перед камерой и сама снимала немало видео.

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