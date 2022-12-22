Дружина Віктора Павліка похизувалася стрункою фігурою у спідньому

Катерина також розповіла про свою оригінальну традицію на Новий рік.

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками в Instagram своїм фото у спідньому.

Знаменитість прорекламувала один з українських брендів білизни, а разом з тим й сама приміряла комбінацію від бренду. У сторіз фотоблогу Катерина розмістила знімок, де постає у чорному ліфі і трусах. Реп'яхова зізналася, що це найзручніша білизна у її житті.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім того, блогерка розповіла про свою цікаву новорічну традицію:

"Хто зі мною вже досить давно, знає, що у мене є така традиція – зустрічати Новий рік в нових трусах. Нічого може не бути нового, але трусики мають бути нові", - зізналася Реп'яхова.

Нагадаємо, раніше Катерина Реп'яхова показала свої архівні дитячі фотографії. Дружина Віктора Павліка, як з'ясувалося, в дитинстві дуже любила співати. Окрім того маленька Катерина обожнювала позувати перед камерою і сама знімала чимало відео.

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