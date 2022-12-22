Даша Кацуріна зізналася, що Дантес вимагає від неї ще дітей: "Що робити"

Українська бізнесвумен та ексдружина Міші Кацуріна Даша Кацуріна наразі перебуває у столиці Польщі Варшаві, де вже відкрила ще один бізнес.

Так само у Польщі з благодійним туром свого шоу "Пожежа" перебуває й бойфренд Кацуріної, ведучий Володимир Дантес. Кожну вільну хвилину парочка намагається проводити разом. Так от Дантес приїхав до коханої до Варшави, де побув трохи часу разом з нею, а також її однорічним сином Іваном та 6-річною донькою Сашею від Міші Кацуріна.

Володимир Дантес з дітьми Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/vladimirdantes

У сторіз своєї сторінки в Instagram Даша розмістила короткий ролик, у якому показала, як вони з Дантесом та дітьми кудись прямують. Водночас у ролику Володимир говорить: "Діти лайк, супер! Більше треба. Трохи замало вже".

Своєю чергою Кацуріна запитує коханого, то третього чи собаку. На що Дантес відповідає: "І собаку, і третього".

Володимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Володимир приїхав до Варшави в рамках туру "Пожежа" і вимагає в мене ще дітей. Що робити?" – підписала відео з бойфрендом Кацуріна.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розповідав, як почувається у ролі батька двох малолітніх дітей Даші Кацуріної. Шоумен зізнався, що чудово ладнає з дітьми коханої та знайшов з ними спільну мову.

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