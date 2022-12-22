Путин заявил, что боится встреч со своими олигархами

Путин готов встретиться с олигархами, но есть условия.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он боится встречаться со своими олигархами из-за якобы угрозы заразиться гриппом или COVID-19.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Диктатор заявил, что не встречался со своими олигархами из-за опасений заболеть коронавирусом или гриппом.

Он добавил, что при необходимости готов провести с ними беседу, но с расстояния в десяток метров, как и возле него, стоят российские пропагандисты.

Другие заявления диктатора Путина

Диктатор Путин во время встречи со своими пропагандистами сделал и ряд других заявлений, в том числе касающихся войны против Украины:

Путин пожаловался на Украину, заявив, что "его обманули, обещая мирные переговоры".

Он убежден, что оккупанты могут уничтожить современные системы ПВО, которые предоставляют Украине США.

Путин убежден, что 2022 год прошел для РФ удачно, мол, даже лучше, чем для некоторых западных государств. По словам Путина, "настораживающие элементы экономики РФ отсутствуют", а финансовая ситуация в РФ вроде бы до сих пор устойчива, и ей это "не с неба упало".

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