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Путин заявил, что боится встреч со своими олигархами

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2841
Время на прочтение
1 мин
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Путин заявил, что боится встреч со своими олигархами

Фото: соцмережі

Путин готов встретиться с олигархами, но есть условия.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он боится встречаться со своими олигархами из-за якобы угрозы заразиться гриппом или COVID-19.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Диктатор заявил, что не встречался со своими олигархами из-за опасений заболеть коронавирусом или гриппом.

Он добавил, что при необходимости готов провести с ними беседу, но с расстояния в десяток метров, как и возле него, стоят российские пропагандисты.

Другие заявления диктатора Путина

Диктатор Путин во время встречи со своими пропагандистами сделал и ряд других заявлений, в том числе касающихся войны против Украины:

  • Путин пожаловался на Украину, заявив, что "его обманули, обещая мирные переговоры".
  • Он убежден, что оккупанты могут уничтожить современные системы ПВО, которые предоставляют Украине США.
  • Путин убежден, что 2022 год прошел для РФ удачно, мол, даже лучше, чем для некоторых западных государств. По словам Путина, "настораживающие элементы экономики РФ отсутствуют", а финансовая ситуация в РФ вроде бы до сих пор устойчива, и ей это "не с неба упало".

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Дата публикации
Просмотры
2841
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