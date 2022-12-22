Путин заявил, что боится встреч со своими олигархами

Путин готов встретиться с олигархами, но есть условия.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он боится встречаться со своими олигархами из-за якобы угрозы заразиться гриппом или COVID-19.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Диктатор заявил, что не встречался со своими олигархами из-за опасений заболеть коронавирусом или гриппом.
Он добавил, что при необходимости готов провести с ними беседу, но с расстояния в десяток метров, как и возле него, стоят российские пропагандисты.
Другие заявления диктатора Путина
Диктатор Путин во время встречи со своими пропагандистами сделал и ряд других заявлений, в том числе касающихся войны против Украины:
- Путин пожаловался на Украину, заявив, что "его обманули, обещая мирные переговоры".
- Он убежден, что оккупанты могут уничтожить современные системы ПВО, которые предоставляют Украине США.
- Путин убежден, что 2022 год прошел для РФ удачно, мол, даже лучше, чем для некоторых западных государств. По словам Путина, "настораживающие элементы экономики РФ отсутствуют", а финансовая ситуация в РФ вроде бы до сих пор устойчива, и ей это "не с неба упало".
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