Путін заявив, що боїться зустрічей зі своїми олігархами

Путін готовий зустрітись з олігархами, але є умови.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він боїться зустрічатись із своїми олігархами через нібито загрозу заразитись грипом або COVID-19.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Диктатор заявив, що не зустрічався зі своїми олігархами через побоювання захворіти коронавірусом або грипом.

Він додав, що за необхідності готовий провести з ними бесіду, але з відстані в десяток метрів, як і біля нього стоять російські пропагандисти.

Інші заяви диктатора Путіна

Диктатор Путін під час зустрічі зі своїми пропагандистами зробив і ряд інших заяв, зокрема і тих, які стосуються війни проти України:

Путін поскаржився на Україну, заявивши, що "його обманули, обіцяючи мирні переговори".

Він переконаний, що окупанти можуть знищити сучасні системи ППО, які надають Україні США.

Путін переконаний, що 2022 рік пройшов для РФ вдало, мовляв навіть краще, ніж для деяких західних держав. За словами Путіна, "насторожувальні елементи економіки РФ відсутні", а фінансова ситуація в РФ нібито досі стійка, і їй це "не з неба впало".

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