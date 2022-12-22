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Путін заявив, що боїться зустрічей зі своїми олігархами

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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960
Час на прочитання
1 хв
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Путін заявив, що боїться зустрічей зі своїми олігархами

Фото: соцмережі

Путін готовий зустрітись з олігархами, але є умови.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він боїться зустрічатись із своїми олігархами через нібито загрозу заразитись грипом або COVID-19. 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Диктатор заявив, що не зустрічався зі своїми олігархами через побоювання захворіти коронавірусом або грипом.

Він додав, що за необхідності готовий провести з ними бесіду, але з відстані в десяток метрів, як і біля нього стоять російські пропагандисти. 

Інші заяви диктатора Путіна

Диктатор Путін під час зустрічі зі своїми пропагандистами зробив і ряд інших заяв, зокрема і тих, які стосуються війни проти України: 

  •  Путін поскаржився на Україну, заявивши, що "його обманули, обіцяючи мирні переговори". 
  • Він переконаний, що окупанти можуть знищити сучасні системи ППО, які надають Україні США. 
  • Путін переконаний, що 2022 рік пройшов для РФ вдало, мовляв навіть краще, ніж для деяких західних держав. За словами Путіна, "насторожувальні елементи економіки РФ відсутні", а фінансова ситуація в РФ нібито досі стійка, і їй це "не з неба впало".

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Дата публікації
Перегляди
960
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