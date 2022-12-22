Оля Полякова вперше прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком

Артистка заміжня за бізнесменом Вадимом вже 18 років.
Українська співачка Оля Полякова вперше відреагувала на чутки, що після 18 років шлюбу вона розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом.
Цю інформацію артистка прокоментувала у програмі "Дорослі дівчата", яку веде разом з Машею Єфросиніною. За словами Полякової, вона не розуміє, звідки у цих пліток ростуть ноги. Оскільки не лише у неї, а й у її чоловіка друзі запитували, чи справді вони розірвали шлюб:
"Я не розумію, звідки ці ноги взагалі ростуть. Тому що і моєму Вадику ставили його друзі запитання: "Ви що, розлучилися?". Хтось пустив ці чутки. Я не розлучаюся з Вадиком. Якщо ми й могли якісь стосунки ще з'ясовувати до війни, то зараз ми в такій… Нас війна скріпила. Хоч ми і перебуваємо на відстані, але зараз ми спілкуємося набагато більше, ніж ми спілкувалися до війни. Тому що, принаймні, ми хоча б зідзвонюємося декілька разів на день, чого не було. Якщо я їхала на гастролі, то я могла три дні не телефонувати", - зазначила Полякова.
Виконавиця додала, що зараз постійно на зв'язку з чоловіком, оскільки вони мусять вирішувати безліч сімейних та побутових запитань. Водночас зірка зізналася, що її стосунки з чоловіком важко назвати ідеальними, проте вона не збирається й не збиралася йти від нього:
"Сказати, що в нас ідеальні класні стосунки, і вони кращі, ніж до війни, ні. Це 100% неможливо сказати. Ми відвикли одне від одного. Ми коли сьогодні сходимося разом на одній території, ми сваримося – страшне. Тому що ми звикли вже 7 місяців жити на відстані. Це страшно. Я розумію, що коли ми почнемо жити разом, якщо до цього не розбіжимося, то треба буде знову звикати. Але я не розлучилася і не збираюся. Харе розпускати ці чутки", - сказала Полякова.
Нагадаємо, раніше Оля Полякова насмішила кумедним відео з молодшою донькою Алісою, яка вчила маму правильно говорити українською.
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