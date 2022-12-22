Оля Полякова вперше прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком

Українська співачка Оля Полякова вперше відреагувала на чутки, що після 18 років шлюбу вона розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом.

Цю інформацію артистка прокоментувала у програмі "Дорослі дівчата", яку веде разом з Машею Єфросиніною. За словами Полякової, вона не розуміє, звідки у цих пліток ростуть ноги. Оскільки не лише у неї, а й у її чоловіка друзі запитували, чи справді вони розірвали шлюб:

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я не розумію, звідки ці ноги взагалі ростуть. Тому що і моєму Вадику ставили його друзі запитання: "Ви що, розлучилися?". Хтось пустив ці чутки. Я не розлучаюся з Вадиком. Якщо ми й могли якісь стосунки ще з'ясовувати до війни, то зараз ми в такій… Нас війна скріпила. Хоч ми і перебуваємо на відстані, але зараз ми спілкуємося набагато більше, ніж ми спілкувалися до війни. Тому що, принаймні, ми хоча б зідзвонюємося декілька разів на день, чого не було. Якщо я їхала на гастролі, то я могла три дні не телефонувати", - зазначила Полякова.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Виконавиця додала, що зараз постійно на зв'язку з чоловіком, оскільки вони мусять вирішувати безліч сімейних та побутових запитань. Водночас зірка зізналася, що її стосунки з чоловіком важко назвати ідеальними, проте вона не збирається й не збиралася йти від нього:

"Сказати, що в нас ідеальні класні стосунки, і вони кращі, ніж до війни, ні. Це 100% неможливо сказати. Ми відвикли одне від одного. Ми коли сьогодні сходимося разом на одній території, ми сваримося – страшне. Тому що ми звикли вже 7 місяців жити на відстані. Це страшно. Я розумію, що коли ми почнемо жити разом, якщо до цього не розбіжимося, то треба буде знову звикати. Але я не розлучилася і не збираюся. Харе розпускати ці чутки", - сказала Полякова.

Оля Полякова з чоловіком

Оля Полякова з чоловіком

Нагадаємо, раніше Оля Полякова насмішила кумедним відео з молодшою донькою Алісою, яка вчила маму правильно говорити українською.

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