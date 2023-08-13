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Андрій Бєдняков розвеселив Мережу кумедним селфі своєї дружини, яке вона залишила в його телефоні

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Андрій Бєдняков розвеселив Мережу кумедним селфі своєї дружини, яке вона залишила в його телефоні

Андрій Бєдняков з дружиною і дітьми / Фото: instagram.com/biedniakov

Пара вміє посміятися одне над одним.

Телеведучий Андрій Бєдняков повеселив своїх шанувальників світлиною дружини, ведучої Анастасії Короткої.

Кумедним селфі коханої зірка "Орла та Решки" поділився в своїх Instagram-stories. На фото Анастасія з мокрим волоссям зблизька показала своє обличчя без макіяжу та скорчила веселу гримасу. Ведучий тим часом жартома написав, що для нього це фото стало повною несподіванкою.

"Зранку можеш знайти в своєму телефоні багато цікавого", - пожартував у підписі до світлини Бєдняков.

Анастасія Коротка / © instagram.com/biedniakov
Анастасія Коротка / Фото: instagram.com/biedniakov

Зазначимо, що зараз зіркове подружжя разом з двома дітьми відпочиває у Карпатах. Анастасія з дітьми на деякий час приїхала з США до України, аби побачитися з чоловіком та провести час разом. Рідкісними світлинами з родиною Бєдняков поділився з шанувальниками.

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Дата публікації
Перегляди
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