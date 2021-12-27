Андрій Данилко плеснув Настю Каменських по сідницях в ефірі шоу

Співачка неабияк здивувалась.

Відому українську співачку Настю Каменських плеснув по сідницях співак і композитор Андрій Данилко.

Так, під час випуску одного з розважальних шоу артистка запросила свого колегу виконати повільний танець. Втім, Данилко сказав, що його треба не так танцювати. Після цього співак обійняв артистку за сідниці та почав виконувати повільний танець.

Андрій Данилко плеснув Каменських по сідницях / скріншот з відео

"А зараз я вже засоромилася", - прокоментувала здивована Настя.

Якийсь час зірка танцювала з Данилком, намагаючись прибрали його руки зі своїх сідниць. Втім, виконавиця вирішила втекти від нього. Однак співак йшов позаду Насті та плескав її по сідницях.

Читайте також: