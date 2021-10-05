Ані Лорак у бікіні похизувалася чималим бюстом та засмаглим прокачаним животиком

Артистка насолоджується відпочинком у Дубаї.

Співачка Ані Лорак обожнює подорожувати і за кожної можливості тікає до теплих країв на відпочинок.

Цей раз не став винятком. Наразі виконавиця насолоджується райським відпочинком у Дубаї. Про що розповіла на сторінці в Instagram. Артистка розмістила фото та відео, на яких зображена у басейні на даху готелю.

Лорак позує у білосніжному бікіні, яке підкреслило її засмагу та бездоганну прокачану фігуру.

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"Любов до ближнього починається з любові до себе. Посилаю позитивний настрій і бажаю доброго ранку", - підписала кадри Лорак.

Шанувальники артистки завалили її компліментами та зазначили, що вона має бездоганний вигляд. А хтось зазначив, що кумирка надихнула їх зайнятися спортом, почати стежити за харчуванням та добре схуднути.

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