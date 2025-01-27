Анна Трінчер просто на концерті вдарила танцівницю мікрофоном по обличчю

Українська співачка Анна Трінчер просто на сцені вдарила мікрофоном по обличчю одну з танцівниць свого балету.

Так, із виконавицею стався неприємний конфуз на одному з її концертів, який потрапив на відео та поширився в TikTok. Під час виконання одної з пісні Анна Трінчер активно танцювала на сцені разом з учасницями свого балету. Наприкінці номеру артистка випадково вдарила одну з танцівниць мікрофоном по обличчю.

Анна Трінчер одразу ж зреагувала. Судячи з її емоцій, вона була шокована, що так сталося. Тим не менш, номер співачка дограла до кінця. Після цього артистка перепросила в танцівниці та поцікавилася, чи все з нею гаразд. На щастя, ніхто серйозно не травмувався та не постраждав.

З Анною Трінчер на концерті стався неприємний конфуз

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер пожалілася на 30-річного чоловіка, з яким вона сходила на побачення. Артистка була просто шокована його поведінкою. Також співачка зізналась, чому вже пів року відмовляється будувати стосунки.

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