Багатодітний батько Анатолій Анатоліч здивував, як у "Резерв+" не отримав відстрочку від мобілізації

Український ведучий та інтерв'юер Анатолій Анатоліч, який виховує трьох дітей, здивував, як у застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" не отримав відстрочку від мобілізації.

До слова, шоумен є багатодітним батьком. Це є підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Однак у "Резерв+" ведучому її не надали, адже, мовляв, у нього менше трьох дітей. Тепер Анатолію Анатолічу треба звернутися до Державного реєстру актів цивільного стану, виправити дані та подати повторний запис на отримання відстрочки.

Анатолій Анатоліч жартує, що йому треба тепер йти до дружини та пояснювати їй, чому за версією "Резерв+" у нього немає трьох дітей.

Допис Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"За версією "Резерв+" в мене немає трьох дітей. Як мені про це сказати дружині", - жартує шоумен.

Зазначимо, Анатолій Анатоліч перебуває в шлюбі з піарницею Юлою. Разом вони виховують двох доньок та сина – 13-річну Алісу, 11-річну Лоліту та 3-річного Ніла.

Нагадаємо, нещодавно актор Артур Логай зізнався, що має бронь від мобілізації. Артист розповів, як її отримав.

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