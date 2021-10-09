Бойфренд Анни Трінчер обурив пранком над співачкою: "Я ж вдарилася"

Співачка не оцінила жарт.
Бойфренд відомої української співачки Анни Трінчер – скандальний блогер Олександр Волошин обурив користувачів своїм пранком над коханою.
Так, під час поїздки на авто хлопець вирішив покепкувати та різко загальмував у той момент, поки артистка чепурилася в дзеркало. Через це вона вдарилася головою. Сашко почав сміятися, а от Аня не оцінила жарт та сказала, що їй боляче. Відео Волошин розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"Просто в душі мені 14 років", – прокоментував він.
У коментарях юзери також обурилися вчинком блогера.
- Якось не смішно і не шанобливо до своєї дівчини
- З головою все гаразд?
- Шкода крихітку
- Ти б так своєю головою об лобове скло
Втім, деяким фоловерам ролик таки сподобався. Вони написали, що ситуація змусила їх реготати.
Читайте також: