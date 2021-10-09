Бойфренд Анны Тринчер возмутил пранком над певицей: "Я ударилась"

Певица не оценила шутку.
Бойфренд известной украинской певицы Анны Тринчер — скандальный блогер Александр Волошин возмутил пользователей своим пранком над любимой.
Так, во время поездки на авто парень решил пошутить и резко затормозил в тот момент, пока артистка прихорашивалась в зеркало. Из-за этого она ударилась головой. Саша начал смеяться, а вот Аня не оценила шутку и сказала, что ей больно. Видео Волошин разместил на своей странице в Instagram.
"Просто в душе мне 14 лет", — прокомментировал он.
В комментариях пользователи также возмутились поступком блогера.
- Как-то не смешно и не уважительно к своей девушке
- С головой все в порядке?
- Жаль малышку
- Ты бы так своей головой о лобовое стекло
Впрочем, некоторым фолловерам ролик таки понравился. Они написали, что ситуация заставила их хохотать.
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