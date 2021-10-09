Бойфренд Анны Тринчер возмутил пранком над певицей: "Я ударилась"

Певица не оценила шутку.

Бойфренд известной украинской певицы Анны Тринчер — скандальный блогер Александр Волошин возмутил пользователей своим пранком над любимой.

Так, во время поездки на авто парень решил пошутить и резко затормозил в тот момент, пока артистка прихорашивалась в зеркало. Из-за этого она ударилась головой. Саша начал смеяться, а вот Аня не оценила шутку и сказала, что ей больно. Видео Волошин разместил на своей странице в Instagram.

"Просто в душе мне 14 лет", — прокомментировал он.

В комментариях пользователи также возмутились поступком блогера.

Как-то не смешно и не уважительно к своей девушке

С головой все в порядке?

Жаль малышку

Ты бы так своей головой о лобовое стекло

Впрочем, некоторым фолловерам ролик таки понравился. Они написали, что ситуация заставила их хохотать.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку