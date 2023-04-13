Даша Астаф'єва відреагувала на чутки про вагітність: "Ваша взяла"

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва спровокувала чутки про свою вагітність у Мережі.

Зараз виконавиця перебуває у Карпатах на відпочинку. На деяких фото шанувальники помітили у зірки округлий животик, тож одразу почали вітати з поповненням.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Втім Даша швидко відреагувала на чутки та розчарувала фанів своєю заявою.

"Ваша взяла! Я вагітна. Але Карпатами. Всьо. І здається, то назавше!", - написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка пожартувала щодо причин своєї "вагітності". Зокрема, Даша насолоджується риболовлею, смачною кухнею та чудовим відпочинком.

"Вагітна рибами, що шукали-шукали, та так і не знайшли… потопили ботіки, загубили всі воблєри, покололи пальці та й годі!Тільки снилися, та всі величезні. Вагітна песом, що назвали "Типрийшов", а він насправді Юлік. Їв каші, гуляв ведмежими тропами, тікав разом від них, потім співав, дивився "Чупу" на Нетфліксі і навіть трошки плакав, як я. Але все то пусте. Бо Юлік не безхатько (як ми думали з вами усі), а просто холостяк і пустун. То й не пропаде! А ще вагітна усіма форелями. Кожного дня по одній. Бо вони тут найсмачніші, приготовані із любов’ю та секретами! Ще незабутніми подорожами, до брендушів під снігами. Перевалами із питаннями від місцевих, та відповідями які знають тільки вони самі… а ще та саламандра, шо вилізла і піддакує. Точно весна", - написала співачка.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

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