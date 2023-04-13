Даша Астафьева отреагировала на слухи о беременности: "Ваша взяла"

Певица и волонтер Даша Астафьева спровоцировала слухи о своей беременности в Сети.

Сейчас исполнительница находится в Карпатах на отдыхе. На некоторых фото поклонники заметили у звезды округлый животик, и сразу начали поздравлять с пополнением.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Впрочем, Даша быстро отреагировала на слухи и разочаровала фанов своим заявлением.

"Ваша взяла! Я беременна. Но Карпатами. Все. И кажется, это навсегда!", — написала Астафьева.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица пошутила по поводу причин своей "беремости". В частности, Даша наслаждается рыбалкой, вкусной кухней и отличным отдыхом.

"Беременная рыбами, которые искали-искали, но так и не нашли... потопили ботики, потеряли все воблеры, покололи пальцы да и только! Только снились, да все огромные. Беременная собакой, которую назвали "Тыпришел", а на самом деле он Юлик. Ел каши, гулял медвежьими тропами, убегал вместе от них, потом пел, смотрел "Чупу" на Нетфлексе и даже немножко плакал, как я. Но все это пустое. Потому что Юлик не бездомный (как мы думали с вами все), а просто холостяк и проказник. Так и не пропадет! А еще беременна всеми форелями. Каждый день по одной. Потому что они здесь самые вкусные, приготовленные с любовью и секретами! Еще незабываемыми путешествиями, до брендашей под снегами. Перевалами с вопросами от местных, и ответами которые знают только они сами... а еще и саламандра, что вылезла и поддакивает. Точно весна", — написала певица.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

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