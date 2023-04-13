Кто стоит за казнью бойца ВСУ и "сливом" жуткого видео: озвучены версии

Ужасная казнь украинского пленного российскими оккупантами может быть делом рук "подразделений, выполняющих самую грязную работу".

Спецслужбы РФ не случайно именно сейчас "слили" в Сеть видео, где военнослужащему отрезают голову – такой шаг может иметь сразу несколько объяснений.

Украинские власти объявили, что участники и исполнители казни предварительно уже установлены. В свою очередь, эксперты выдвигают свои версии, кто стоит за данным военным преступлением.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эксклюзивном интервью ТСН.ua выразил мнение, что причастными к ужасному преступлению могут быть наемники ЧВК "Вагнер" или чеченские отряды "кадыровцев".

"Мы говорим о подразделениях, которые выполняют самую грязную работу, совершают акты геноцида, убивают людей, пленных, таким изуверским способом, чтобы запугать наших военнослужащих относительно возможности попасть в плен. Это идет особенно среди "вагнеровцев" и чеченцев. Они изуверами были и остаются. На тех направлениях, которые они пытаются захватить, они показывают, что могут не только продвигаться вперед, хотя и гибнут там массово, но и расправляться с нашими военнослужащими", — заявил Маломуж.

По мнению экс-разведчика, казнь украинского военного может иметь два объяснения:

"Демонстрируют свою жестокость и для себя, своего психологического настроения, устрашения наших военнослужащих. А с другой стороны — показать руководству и "Вагнера", и РФ, что они чрезвычайно преданны режиму, и готовы выполнять задачи не только на поле боя, но и уничтожать украинцев – как военных, так и гражданских".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном интервью ТСН.ua не исключил, что за казнью военного могут стоять члены разведывательно-диверсионной группы "Русич", которой командует российский неонацист Алексей Мильчаков.

"Стоит отметить, что это не первое кровавое преступление участников этого бандформирования на территории Украины. Разведывательно-диверсионная группа засветилась на оккупированных территориях Луганской области еще в 2014 году. Тогда они входили в отряд "Бэтмен", который возглавлял печально известный полевой командир, бывший сотрудник правоохранительных органов Украины Александр Беднов... В 2014 году под городом Счастье украинские военные попали в засаду, устроенную разведывательно-диверсионной группой "Бэтмен". Тогда впервые участники "Русич" на видео задокументировали факты сверхжестокой казни украинских военных. Подобный стиль характеризует деятельность ДРГ", – рассказал он.

Как отметил эксперт, "Русич" прославился сверхжестоким отношением не только к украинским военнослужащим, но и к гражданскому населению.

Снегирев обратил внимание, что видео казни было распространено как раз накануне возможного контрнаступления ВСУ:

"Появление видео не случайно. Это один из элементов информационно-психологических операций российских спецслужб, которые были начаты в течение последней недели. В том числе, слив так называемых секретных документов. Цель всех этих спецопераций – повлиять на дальнейшее течение событий непосредственно на линии фронта".

По словам эксперта, речь идет об элементе психологического давления на военнослужащих и семьи бойцов ВСУ. Это, по замыслу российских спецслужб, позволит "давить как президента Украины, так и Генеральный штаб ВСУ в моменте принятия решений о проведении контрнаступления".

Российский политический аналитик Ольга Курносова в эксклюзивном интервью ТСН.ua согласилась, что появление видео именно сейчас — "точно не случайность".

"Таких случайностей не бывает. Главная цель – поднять градус ненависти. Они хотят, чтобы в ответ какие-то плохие вещи происходили и с российскими военнопленными, чтобы запугать всех, чтобы российские мобилизованные, в первую очередь, не сдавались в плен", – считает она.

На вопрос, реально ли найти автора видео и привлечь к ответственности, аналитик ответила:

"Я думаю, что он уже неживой, именно поэтому все это попало в сеть. Соответственно, поэтому его к ответственности не привлечь... А если бы он был жив, он безусловно попадает под юрисдикцию Международного уголовного суда".

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