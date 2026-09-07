Даша Квіткова розкрила правду про аліменти від ексчоловіка Добриніна й чому не отримує їх на сина

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

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Блогерка Даша Квіткова розповіла, чому після розлучення з Нікітою Добриніним не отримує від нього аліменти на їхнього сина Лева.

Приводом для її пояснення стала дискусія у Threads. Один із користувачів висловив думку, що звернення жінки по аліменти буцімто свідчить про її «фінансову неспроможність самостійно забезпечувати дитину».

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Квіткова не залишила цей допис без уваги та розповіла про власну ситуацію у коментарях. Блогерка різко поставила юзера на місце і зауважила, що вона свідомо не стала оформлювати аліменти на сина ще під час розлучення.

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Своє рішення Даша пояснила положеннями українського законодавства. Вона зазначила, що за певних обставин повнолітня дитина може бути зобов’язана утримувати непрацездатного батька, який потребує матеріальної допомоги. При цьому під час розгляду таких справ може враховуватися, зокрема, те, чи виконував батько свої батьківські обов’язки та чи сплачував аліменти.

Даша Квіткова у Threads

Водночас Квіткова наголосила: фінансове забезпечення дитини є відповідальністю обох батьків, а аліменти не варто сприймати як матеріальну допомогу матері.

«Видаліть цю нісенітницю і не ганьбіться. Утримання дитини — обов’язок обох батьків, а не виключно матері. Аліменти — це не допомога „неспроможній жінці“, а виконання одним із батьків свого законного обов’язку перед власною дитиною», — наголосила блогерка.

Даша Квіткова з сином / © instagram.com/kvittkova

Зазначимо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін розійшлися 2023 року після кількох років шлюбу. Після розлучення вони продовжили разом виховувати сина Лева. Батьки практикують формат 50/50: хлопчик однаково проводить часу з кожним з батьків і так само колишні ділять фінанси у його забезпеченні.

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