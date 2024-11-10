Дмитро Коляденко публічно зателефонував колишній: відповідь Ірини Білик здивувала

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко на тлі неодноразових чуток про возз'єднання з колишньою обраницею Іриною Білик заінтригував їхнім неоднозначним публічним діалогом.

Так, шоумен став гостем проєкту Надії Матвєєвої "Запитала". За правилами, Дмитро мав відповідати на запитання з різних галузей. До того ж час від часу за допомогою він міг звертатися до будь-кого зі своїх контактів на телефоні. Тож під час однієї з таких нагод він зателефонував колишній коханій Ірині Білик. Так, співачка погодилася зробити підказку, але водночас попросила називати її не "Іриною", а пестливими словами на кшталт "люба Іринко".

Ба більше, на цьому виконавиця не спинилася. І тут же запитала у Дмитра: "Хто була твоя кохана дружина: перша чи я?". Шоумен майстерно викрутився із ситуації та відповів: "Ірина та Олена – найкращі жінки в Україні. Бо таких, як вони, не буває".

Дмитро Коляденко

Зрештою, після такого спілкування Білик все ж допомогла колишньому обранцю й дала відповідь на запитання: "У якому телепроєкті Дмитро Коляденко був і хореографом, і співаком?". І назвала правильну відповідь – шоу "Шанс". У той же момент вона одразу пригадала свої ревнощі Дмитра до Наталії Могилевської: "Я дивилася всі програми, ревнувала до Наташі, ми з нею навіть сварилися через тебе".

Тим не менш, у цьому ж шоу Коляденко заявив, що вже "п'ять років як самотній". Тож чутки про їхній новий роман з Білик можуть бути лише чутками. Зокрема, раніше пара натякала, що у такій цікавій манері з романтичним підтекстом вони насправді просто товаришують.

Нагадаємо, нещодавно співачка Мішель Андраде неочікувано сповістила про кардинальні зміни у своєму житті. Зірка зізналася, чи дійсно розійшлася із заможним бойфрендом.

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