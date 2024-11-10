На війні в Україні загинув 22-річний британець: що відомо

Каллум Тіндал-Дрейпер загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада.

Доброволець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер, загинув під час бою з російськими окупантами в Україні.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на допис його матері у Facebook.

За її словами, "він бився, поки не зміг більше їх стримувати".

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“Його взвод називає його “героєм” і “найвідважнішим”. 22 роки – молодий вік. Але ти жив і помер, керуючись серцем, душею і мораллю”, - написала мати загиблого добровольця.

Відомо, що Каллум Тіндал-Дрейпер загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада. Більше подробиць не повідомляється.

Британський доброволець був студентом Duchy College у Сток-Клімсленді, Корнуолл, де проходив курс військово-охоронної служби. У навчальному закладі згадують його як зразкового студента із “сильним моральним компасом”.

Нагадаємо, відповідно до підписаного президентом Зеленським закону, в Україні дозволено іноземцям обіймати офіцерські посади в ЗСУ та Нацгвардії.

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