Дмитру Гордону заборонили в'їзд до Грузії

Про це йому повідомили в грузинському аеропорту.

Українському ведучому та журналісту Дмитру Гордону заборонили в'їжджати на територію Грузії.

На сторінці в Instagram знаменитість розповів, що сьогодні прилетів до Тбілісі. Він годину чекав біля паспортного контролю, аби йому поставили штамп. Однак Дмитру офіційно повідомили, що йому заборонили в'їзд на територію країни.

Дмитро Гордон в аеропорту / instagram.com/gordondmytro

Як говорить Гордон, причину такого рішення йому не назвали. Втім, він впевнений, що це пов'язано з тим, що він збирався відвідати Міхеіла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці.

Раніше МЗС України звернулося до МЗС Грузії з проханням організувати Дмитру Гордону відвідини.

"Все, що сталося - це міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади. Зараз вилітаю до Києва тим же літаком, яким прилетів. До зустрічі вдома!" - підсумував журналіст.

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