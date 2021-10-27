Дмитрию Гордону запретили въезд в Грузию

Об этом ему сообщили в грузинском аэропорту.

Украинскому ведущему и журналисту Дмитрию Гордону запретили въезжать на территорию Грузии.

На странице в Instagram знаменитость рассказал, что сегодня прилетел в Тбилиси. Он ждал час возле паспортного контроля, чтобы ему поставили штамп. Однако Дмитрию официально сообщили, что ему запретили въезд на территорию страны.

Дмитрий Гордон в аэропорту / instagram.com/gordondmytro

Как говорит Гордон, причину такого решения ему не назвали. Впрочем, он уверен, что это связано с тем, что он собирался посетить Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.

Ранее МИД Украины обратилось в МИД Грузии с просьбой организовать Дмитрию Гордону посещение.

"Все, что произошло — это международный скандал и позор для грузинских властей. Сейчас вылетаю в Киев тем же самолетом, которым прилетел. До встречи дома!" – подытожил журналист.

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