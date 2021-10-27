Дмитрию Гордону запретили въезд в Грузию

Об этом ему сообщили в грузинском аэропорту.
Украинскому ведущему и журналисту Дмитрию Гордону запретили въезжать на территорию Грузии.
На странице в Instagram знаменитость рассказал, что сегодня прилетел в Тбилиси. Он ждал час возле паспортного контроля, чтобы ему поставили штамп. Однако Дмитрию официально сообщили, что ему запретили въезд на территорию страны.
Как говорит Гордон, причину такого решения ему не назвали. Впрочем, он уверен, что это связано с тем, что он собирался посетить Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.
Ранее МИД Украины обратилось в МИД Грузии с просьбой организовать Дмитрию Гордону посещение.
"Все, что произошло — это международный скандал и позор для грузинских властей. Сейчас вылетаю в Киев тем же самолетом, которым прилетел. До встречи дома!" – подытожил журналист.
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