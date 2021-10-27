В Украине можно прививать детей с 12 лет: а как в мире

В Украине можно прививать детей с 12 лет: а как в мире

А в Китае предлагают вакцинировать от коронавируса детей, начиная с трехлетнего возраста.

В Украине разрешили прививать от коронавируса детей 12+. Всех желающих, а не только тех, кто принадлежит к группе риска, как было раньше. Поликлиники уже получили разъяснения от Минздрава. Детей прививают только Pfizer и нужно иметь направление педиатра.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

В Европе и США детей старше 12 лет прививают еще с лета. Тоже – Pfizer. И уже думают о прививках малышей.

В США уже вакцинацию детей от 5 лет уже официально одобрили. Управление по уходу за медикаментами рекомендует использовать для детской вакцинации препарат производства Pfizer. Сколько доз вводить детям, решат на следующей неделе.

А в Китае предлагают вакцинировать от коронавируса детей начиная с трехлетнего возраста – такое разрешение действует уже в 5 провинциях и вскоре должно распространиться на всю страну.

В Китае для прививки детей и подростков используют две вакцины местного производства «Синофарм» и «Синовак».

Прививать детей 12+ от COVID разрешено | Новости Украины

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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