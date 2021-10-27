В Україні можна щеплювати від коронавірусу дітей від 12 років: а як у світі

В Україні можна щеплювати від коронавірусу дітей від 12 років: а як у світі

А у Китаї пропонують вакцинувати від коронавірусу дітей, починаючи з трирічного віку

В Україні дозволили щеплювати від коронавірусу дітей 12+. Усіх охочих, а не лише тих, хто належить до груп ризику, як було раніше. Поліклініки вже отримали роз’яснення від МОЗу. Дітей щеплюють лише Pfizer і потрібно мати направлення педіатра.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

У Європі та США дітей старше 12 років щеплюють ще з літа. Теж - Pfizer. І вже думають про щеплення малюків.

У США вже вакцинацію дітей віком від 5 років вже офіційно схвалили. Управління з нагляду за медикаментами рекомендує використовувати для дитячої вакцинації препарат виробництва Pfizer. Скільки доз вводити дітям, вирішать наступного тижня.

А у Китаї пропонують вакцинувати від коронавірусу дітей, починаючи з трирічного віку – такий дозвіл діє уже в 5 провінціях і невдовзі має поширитись на всю країну.

У Китаї для щеплення дітей та підлітків використовують дві вакцини місцевого виробництва «Сінофарм» та «Сіновак».

Щепити дітей 12+ від COVID дозволено | Новини України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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