"Довга доба" від Алана Бадоєва вийде на Netflix: відома дата прем'єри

Документальний фільм про війну в Україні "Довга доба", яку створив режисер Алан Бадоєв у співпраці з телеканалом "1+1 Україна" вийде на популярному стримінговому сервісі.

Так, стрічка буде доступна до перегляду на Netflix. Охочі зможу подивитися документальний фільм про війну в Україні вже від сьогодні, 1 травня.

Фільм "Довга доба" доступний на Netflix

Загалом, "Довга доба" вийшла в український прокат 10 лютого. У кінотеатрах відбувалися спочатку благодійні покази. Зокрема, творці картини збирали кошти на допомогу пораненим захисникам. Глядачі ж могли безкоштовно відвідати показ фільму, якщо зробили донат від 100 гривень на реабілітацію військових.

Фільм "Довга доба" доступний на Netflix

Нині ж "Довга доба" перебуває у світовому кінотурі. Нещодавно Алан Бадоєв показав свій фільм в Раді Європи.

Нагадаємо, "Довга доба" – це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали герої на свої ґаджети. Цей проєкт — унікальне свідчення трагічних подій і злочинів Росії очима українців.

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