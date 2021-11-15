Дружина Остапчука у спідньому та ботфортах задумалася про аскезу

Христина поділилася цікавими думками.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк потішила прихильників пікантним кадром з нової фотосесії.

Нотаріусиня у себе в Instagram запостила кадр, на якому постає у чорних ботфортах, спідньому, мінішортах та білосніжному капелюшку. У такому вигляді пані Остапчук позувала на кубі.

Разом з тим Христина поділилася, що замислилася над тим, аби "взяти аскезу".

instagram.com/kristygor

"Аскеза - поняття, що означає навмисне та свідоме самообмеження. ... Чула я, що є такі кармічні речі, за які можна поторгуватися, запропонувавши натомість якусь аскезу. Мої подруги брали аскезу на шопінг, і цілий місяць ( рівно 30 днів) під будь-яким приводом нічого собі не купували. Навіть зайві шкарпетки ... Було їм, до речі, досить складно, вони ще ті шопоголіки. Можна робити аскезу на бажання, наприклад: загадуєте собі бажання, тільки воно має бути, я думаю, досить реальним і не пов'язаним, наприклад, з іншою людиною, а саме з тобою. Загадавши – думаєш, що натомість за це бажання ти готовий зробити, у чому себе обмежити та створити навіть якийсь дискомфорт", - пояснила Горняк.

Христина впевнена, що вся енергія, яку ви вкладатимете у виконання своєї аскези, йтиме безпосередньо на реалізацію вашого бажання і ви самі це відчуєте.

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