Джіджі Хадід заявила, що завершує кар'єру моделі

Супермодель здивувала несподіваним зізнанням та поділилася, чим планує займатися.

Відома американська супермодель Джіджі Хадід приголомшила заявою.

Так, 25-річна зірка світових подіумів оголосила, що збирається завершити модельну кар’єру та змінити професію. Про це знаменитість повідомила в інтерв'ю журналу i-D.

"Я втілила в життя всі свої мрії про моду і подумала: "Що ж тепер?". Мені не потрібна нова обкладинка або рекламна кампанія. Я б вважала за краще залишити це місце нового обличчя, тому, кому це дійсно важливо. Це місце для людини, чиє життя зміниться завдяки кар'єрі. Я хочу дати дорогу наступному поколінню", - поділилася зірка.

instagram.com/gigihadid

Хадід також додала, що замислилася про це після народження первістка. З появою батьківських обов'язків вона стала думати про більш стабільну роботу, наприклад, дизайнерську.

"Мені подобається творча частина, і все, що відбувається за лаштунками, для мене дійсно весело. Я працюю над дизайнерськими ідеями з точки зору мого власного бренду і звужую його до тієї ніші, яку, на мій погляд, було б круто вивести в світ з прив'язкою до неї мого імені. Тепер, коли я мама, мені подобається ідея ходити до одного і того ж офісу або студії кілька днів на тиждень, з однією і тією ж командою, одними і тими ж людьми, де буде невелика ігрова кімната, яку я можу зробити для Кхай у себе на роботі. Мати щось більш врівноважене, ніж бути в іншій країні, на іншому знімальному майданчику і з новим фотографом кожного дня", – зазначила Хадід.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід вперше поділилася подробицями пологів. Модель зауважила, що народжувала вдома без анастезії.

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