Джиджи Хадид заявила, что завершает карьеру модели

Супермодель удивила неожиданным признанием и поделилась, чем планирует заниматься.

Известная американская супермодель Джиджи Хадид ошеломила заявлением.

Так, 25-летняя звезда мировых подиумов объявила, что собирается завершить модельную карьеру и сменить профессию. Об этом знаменитость сообщила в интервью журнала i-D.

"Я воплотила в жизнь все свои мечты о моде и подумала: "Что же теперь?". Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место новому лицу, тому, кому это действительно важно. Это место для человека, чья жизнь изменится благодаря карьере. Я хочу дать дорогу следующему поколению", — поделилась звезда.

instagram.com/gigihadid

Хадид также добавила, что задумалась об этом после рождения первенца. С появлением родительских обязанностей она стала думать о более стабильной работе например, дизайнерской.

"Мне нравится творческая часть, и все, что происходит за кулисами, для меня действительно весело. Я работаю над дизайнерскими идеями с точки зрения моего собственного бренда и сужаю его к той ниши, которую, на мой взгляд, было бы круто вывести в свет с привязкой к ней моего имени. Теперь, когда я мама, мне нравится идея ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, с одной и той же командой, одними и теми же людьми, где будет небольшая игровая комната, которую я могу сделать для Кхай у себя на работе. Иметь что-то более уравновешенное, чем быть в другой стране, на другой съемочной площадке и с новым фотографом каждый день", — отметила Хадид.

Напомним, ранее Джиджи Хадид впервые поделилась подробностями родов. Модель отметила, что рожала дома без анестезии.

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