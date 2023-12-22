Ексдружина Володимира Остапчука зізналася, чи позбулася його прізвища

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк коли виходила за ведучого заміж, взяла його прізвище.

Шанувальники Христини поцікавилися, чи повернула вона собі дівоче прізвище за рік після розлучення. У сторіз своєї сторінки в Instagram нотаріусиня зізналася, що за документами вона все ще Остапчук. Втім, вона розглядає декілька варіантів, що робитиме з цим прізвищем.

Христина Горняк та Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Христина рішуче заявила, що хоче повернути дівоче, однак є певні нюанси, через які вона цього зараз зробити не може:

"Обов'язково (поверну прізвище – прим.ред). А може на прізвище нового коханого чоловіка. Життя покаже. Але зараз в мене це потягне стільки змін в паперах, що поки не буду цим займатись. Мені ок, я ж була заміжня, тому це ок. Моя мама була на прізвищі мого тата до нового шлюбу", - прокоментувала Христина.

Ексдружина Володимира Остапчука Христина / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, раніше колишня дружина Володимира Остапчука Христина поділилася подробицями, чому вона досі не може з колишнім розділити їхнє спільне майно, нажите у шлюбі. За словами Христини, вирішенню цього питання перешкоджає сам Остапчук.

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