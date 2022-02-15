Ектор Хіменес-Браво показав кохану у халатику та вперше засвітив її обличчя

Ектор Хіменес-Браво показав кохану у халатику та вперше засвітив її обличчя

Кухар опублікував нове фото зі своєю дівчиною.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво у День всіх закоханих, 14 лютого, вирішив нарешті показати кохану.

Хоч зірка й обіцяв, що триматиме в секреті особисте життя, та у таке романтичне свято Ектор вирішив поділитися своїм щастям. Так, в Instagram знаменитість опублікував фото, на якому зображений з дівчиною.

"Так, обіцяв не публікувати. Але просто залишу це тут. Всіх зі святом, будьте коханими та щасливими", - підписав фото ведучий.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / instagram.com/hectorjimenezbravo

Однак обличчя коханої Ектор все ще приховує. Дівчина робила знімок у дзеркалі ванної кімнати таким чином, що майже приховала обличчя телефоном.

На світлині видно, що кохана зірки має коричневе волосся. Також дівчина має струнку статуру. А ще кохана Ектора нижча за нього.

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