"Голос країни-12": красуня-одеситка ошелешила тренерів своїм тембром

Юлія Войтко виконала драйвову пісню.

У другому ефірі шоу "Голос країни-12" на вокальне шоу прийшла одеситка Юлія Войтко.

Як розповіла виконавиця, вона прийшла на проєкт, аби втілити не лише свою мрію. Так, дідусь дівчини хотів, аби його онука була на сцені. Саме завдяки йому Юлія й стала займатися вокалом. Тому коли виконавиця пройшла "прослуховування" то її дідусь зрадів не менше, аніж вона сама.

Тому у 12 сезоні Юлія нарешті вийшла на сцену "Голосу країни" та виконала драйвову пісню. Красуня-одеситка просто ошелешила тренерів своїм тембром. Оля Полякова разом з Потапом на перших же секундах натиснули кнопку. Згодом до них приєдналася й Надя Дорофєєва.

"Пісня – крута. Тембр дуже цікавий. До речі, такого тембру у моїй команді ще немає. Звісно, я буду щаслива, якщо ви оберете мене", - прокоментувала Надя.

Втім, виконавиця порадилася зі своїм дідусем та обрала команду Олі Полякової.

"Це прекрасно. Я дуже рада", - вигукнула щаслива Оля.

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