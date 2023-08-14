"Голос країни-13": стала відома дата прем'єри вокального шоу

Перший випуск проєкту вийде на телеекрани вже у вересні.
Стала відома дата прем'єри 13 європейського сезону вокального шоу "Голос країни".
Перший випуск проєкту вийде на каналі "1+1 Україна" вже 3 вересня о 21:00. Телеканал презентував яскраву промо-кампанію, в якій взяли участь цьогорічні тренери проєкту: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко, Надя Дорофєєва. Цікаво, що для знімань промо та першого етапу проєкту зіркові наставники обрали образи від українських дизайнерів.
У відеоролику тренери збираються на залізничному вокзалі біля брендованого потягу "Укрзалізниці" та вирушають на знімальний майданчик у Варшаву під офіційний саундтрек вокального шоу. В промо-ролику телеглядачі вперше зможуть почути потужний саундтрек проєкту, який отримав однойменну назву "Голос країни".
"Голос надій, сміливих мрій - вічно живий", - співають тренери.
Продюсер проєкту Володимир Завадюк переконаний, що саундтрек знайде свого слухача через потужний сенс пісні.
"Вважаю, що саундтрек "Голосу країни" - новий свіжий подих для нашого проєкту, адже вперше за всі сезони ми спільно з ENKO Music змогли реалізувати цю ідею. У цій пісні закладено дуже багато потужних сенсів, які повинні відгукнутися у серцях наших телеглядачів. Трек відображає той час, в якому ми живемо, він про те, що навіть, попри біль, тривогу і темні часи, ми зможемо знайти світлі моменти, справжніх людей і підтримку одне одного", - переконаний продюсер проєкту.
Нагадаємо, під час знімань "сліпих прослуховувань" на сцену "Голосу країни-13" вийшло 60 різножанрових вокалістів, які під час кожного виступу дивували суддів та глядацьку залу потужними голосами. За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків.
Де дивитись "Голос країни-13":
- Прямий ефір із 3 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" на "Київстар ТБ" та на інших ОТТ-платформах на території України. На території Польщі пряма трансляція буде доступна на "Київстар ТБ".
- Повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу 1+1, "1+1 video", Київстар ТБ - на території України, а на YouTube-каналі проєкту "Голос країни" епізоди можна буде подивитися по всьому світові.
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