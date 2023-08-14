"Голос країни-13": стала відома дата прем'єри вокального шоу

Перший випуск проєкту вийде на телеекрани вже у вересні.

Стала відома дата прем'єри 13 європейського сезону вокального шоу "Голос країни".

Перший випуск проєкту вийде на каналі "1+1 Україна" вже 3 вересня о 21:00. Телеканал презентував яскраву промо-кампанію, в якій взяли участь цьогорічні тренери проєкту: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко, Надя Дорофєєва. Цікаво, що для знімань промо та першого етапу проєкту зіркові наставники обрали образи від українських дизайнерів.

Надя Дорофєєва та Іван Клименко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У відеоролику тренери збираються на залізничному вокзалі біля брендованого потягу "Укрзалізниці" та вирушають на знімальний майданчик у Варшаву під офіційний саундтрек вокального шоу. В промо-ролику телеглядачі вперше зможуть почути потужний саундтрек проєкту, який отримав однойменну назву "Голос країни".

Артем Пивоваров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Голос надій, сміливих мрій - вічно живий", - співають тренери.

Продюсер проєкту Володимир Завадюк переконаний, що саундтрек знайде свого слухача через потужний сенс пісні.

"Вважаю, що саундтрек "Голосу країни" - новий свіжий подих для нашого проєкту, адже вперше за всі сезони ми спільно з ENKO Music змогли реалізувати цю ідею. У цій пісні закладено дуже багато потужних сенсів, які повинні відгукнутися у серцях наших телеглядачів. Трек відображає той час, в якому ми живемо, він про те, що навіть, попри біль, тривогу і темні часи, ми зможемо знайти світлі моменти, справжніх людей і підтримку одне одного", - переконаний продюсер проєкту.

Постер "Голосу країни-13" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, під час знімань "сліпих прослуховувань" на сцену "Голосу країни-13" вийшло 60 різножанрових вокалістів, які під час кожного виступу дивували суддів та глядацьку залу потужними голосами. За новими правилами, команди тренерів цього року складатимуться із 10 співаків.

Надя Дорофєєва / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Де дивитись "Голос країни-13":

Прямий ефір із 3 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" на "Київстар ТБ" та на інших ОТТ-платформах на території України. На території Польщі пряма трансляція буде доступна на "Київстар ТБ".

Повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу 1+1, "1+1 video", Київстар ТБ - на території України, а на YouTube-каналі проєкту "Голос країни" епізоди можна буде подивитися по всьому світові.

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