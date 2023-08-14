Удар по Одесі: чому РФ атакувала тим, що можуть збити ЗСУ – пояснення експерта

У ніч проти 14 серпня окупаційна армія РФ атакувала Одесу ракетами "Калібр" та дронами Shahed-136. Внаслідок атаки є постраждалі. ППО збила всі ворожі цілі.

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко зауважив, що останній серйозний удар по Одесі був у ніч проти 23 липня. Він також пояснив, чому Росія атакувала місто тим, що ЗСУ можуть збити.

"У цьому ударі була обмежена номенклатура коштів, адже раніше, коли розгорнувся зерновий терор, РФ застосовувалась одночасно ціла лінійка ракет. Крім КРМБ "Калібр" та Shahed-136, були П-800 "Онікс", Х-22, Іскандер-М/К", - зазначив він.

Коваленко наголосив, що окупанти не зупиняться з терором Одеси, незаперечно. Проте цієї ночі російські окупанти і справді пішли на обстріл міста тим, що ППО можемо ефективно збивати.

"Ні, це не заява про те, що у них закінчилися Х-22 або П-800 "Онікс", це побоювання, що ці ракети можуть накопичуватися для удару іншого формату та потужності. Тому зерновий терор Путін не припинить, але продовжуватиме в міру готовності БК, а формування його йде важко", - пояснив експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня РФ атакувала Одесу із Чорного моря "Калібрами" та ударними безпілотниками. Уламки від ворожих цілей пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет, відомо про падіння уламків на житловий будинок.

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