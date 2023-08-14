Удар по Одессе: почему РФ атаковала тем, что могут сбить ВСУ – объяснение эксперта

В ночь на 14 августа оккупационная армия РФ атаковала Одессу ракетами "Калибр" и дронами Shahed-136. В результате атаки есть пострадавшие. ПВО сбила все враждебные цели.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко отметил, что последний серьезный удар по Одессе был в ночь на 23 июля. Он также объяснил, почему Россия атаковала город тем, что ВСУ могут сбить.

"В нынешнем ударе была ограниченная номенклатура средств, ведь ранее, когда развернулся зерновой террор, РОВ применялась одновременно целая линейка ракет. Помимо КРМБ "Калибр" и Shahed-136, были П-800 "Оникс", Х-22, Искандер-М/К", — отметил он.

Коваленко подчеркнул, что оккупанты не остановятся с террором Одессы, несомненно. Однако этой ночью российские оккупанты действительно пошли на обстрел города тем, что ПВО можем эффективно сбивать.

"Нет, это не заявление о том, что у них закончились Х-22 или П-800 "Оникс", это опасение, что данные ракеты могут накапливаться для удара другого формата и мощности. Поэтому, зерновой террор путин не прекратит, но продолжать будет по мере готовности БК, а формирование его идёт с трудом", — объяснил эксперт.

Напомним, в ночь на 14 августа РФ атаковала Одессу из Черного моря "Калибрами" и ударными беспилотниками. Обломки от вражеских целей повредили общежитие одного из учебных заведений и супермаркет, известно о падении обломков на жилой дом.

Читайте также: