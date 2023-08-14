"Голос країни-13": стала известна дата премьеры вокального шоу

Первый выпуск проекта выйдет на телеэкраны уже в сентябре.

Стала известна дата премьеры 13 европейского сезона вокального шоу "Голос країни".

Первый выпуск проекта выйдет на канале "1+1 Украина" уже 3 сентября в 21:00. Телеканал презентовал яркую промо-кампанию, в которой приняли участие тренеры проекта этого года: Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко, Надя Дорофеева. Интересно, что для съемок промо и первого этапа проекта звездные наставники выбрали образы украинских дизайнеров.

Надя Дорофеева и Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В видеоролике тренеры собираются на железнодорожном вокзале у брендированного поезда "Укрзализныци" и отправляются на съемочную площадку в Варшаву под официальный саундтрек вокального шоу. В промо-ролике телезрители впервые смогут услышать мощный саундтрек проекта, который получил одноименное название "Голос країни".

Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Голос надій, сміливих мрій - вічно живий", — поют тренеры.

Продюсер проекта Владимир Завадюк убежден, что саундтрек найдет своего слушателя через мощный смысл песни.

"Считаю, что саундтрек "Голосу країни" — новое свежее дыхание для нашего проекта, ведь впервые за все сезоны мы совместно с ENKO Music смогли реализовать эту идею. В этой песне заложено очень много мощных смыслов, которые должны отозваться в сердцах наших телезрителей. Трек отражает то время, в котором мы живем, он о том, что даже несмотря на боль, тревогу и темные времена, мы сможем найти светлые моменты, настоящих людей и поддержку друг друга", — убежден продюсер проекта.

Постер "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену "Голосу країни-13" вышли 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли судей и зрительный зал мощными голосами. По новым правилам команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов.

Надя Дорофеева / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Где смотреть "Голос країни-13":

Прямой эфир с 3 сентября в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" на "Киевстар ТВ" и других ОТТ-платформах на территории Украины. На территории Польши прямая трансляция будет доступна на "Киевстаре ТВ".

Полные выпуски программы будут доступны по окончанию эпизода на сайте канала 1+1, "1+1 video", Киевстар ТВ – на территории Украины, а на YouTube-канале проекта "Голос країни" эпизоды можно будет посмотреть по всему миру.

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