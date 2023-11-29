Ірина Білик приголомшила виглядом до та після макіяжу

Артистка поцікавилася у фанів, якою їм подобається більше.

Українська співачка Ірина Білик показала шанувальникам свою природню красу.

На сторінці в Instagram виконавиця опублікувала відео, у якому показалася до та після макіяжу. Артистка змонтувала ролик, де постала у жовтому світшоті без жодного граму косметики. І в тому ж відео показала, як її змінив макіяж.

Разом з Білик у ролику зображений її візажист. Він, до речі, позує у блакитній сорочці. Разом із зіркою вони утворили тандем із патріотичних кольорів. Відео супроводжує пісня Ірини Білик "Без тебе":

"А як вам подобається більше? В гримі чи без?" – поцікавилася у шанувальників Білик.

Ірина Білик показала, який вигляд має без макіяжу та з гримом

Своєю чергою, фанати закидали свою кумирку компліментами і зазначили, що неважливо від того, у гримі вона чи без, Ірина завжди має бездоганний вигляд:

Грим чи без нього, - неважливо. Ірочка завжди прекрасна

Гарна і так і так. Та без гриму справжня

Ніжна без мейкапу. Але дуже сексуальна та гарна з мейкапом

І так і так. Коли жінка доглянута – це завжди гарно

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик заінтригувала, чи продовжила зустрічатися з чоловіком, який не так давно просто на концерті артистки покликав її заміж.

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