Ірина Білик приголомшила виглядом до та після макіяжу

Артистка поцікавилася у фанів, якою їм подобається більше.
Українська співачка Ірина Білик показала шанувальникам свою природню красу.
На сторінці в Instagram виконавиця опублікувала відео, у якому показалася до та після макіяжу. Артистка змонтувала ролик, де постала у жовтому світшоті без жодного граму косметики. І в тому ж відео показала, як її змінив макіяж.
Разом з Білик у ролику зображений її візажист. Він, до речі, позує у блакитній сорочці. Разом із зіркою вони утворили тандем із патріотичних кольорів. Відео супроводжує пісня Ірини Білик "Без тебе":
"А як вам подобається більше? В гримі чи без?" – поцікавилася у шанувальників Білик.
Своєю чергою, фанати закидали свою кумирку компліментами і зазначили, що неважливо від того, у гримі вона чи без, Ірина завжди має бездоганний вигляд:
- Грим чи без нього, - неважливо. Ірочка завжди прекрасна
- Гарна і так і так. Та без гриму справжня
- Ніжна без мейкапу. Але дуже сексуальна та гарна з мейкапом
- І так і так. Коли жінка доглянута – це завжди гарно
Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик заінтригувала, чи продовжила зустрічатися з чоловіком, який не так давно просто на концерті артистки покликав її заміж.
Читайте також:
- Відома українська співачка вийшла заміж за іноземця, старшого від неї на 13 років
- Ексчоловік Анни Трінчер вперше зізнався, чому вирішив її покинути і як на це вплинув його батько
- Особисте життя Анни Кошмал: фото чоловіка, як із ним познайомилася і яким було їхнє розкішне весілля
- Мобілізований Віталій Козловський зізнався, де зараз служить після переводу з Нацгвардії