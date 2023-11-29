Ирина Билык ошеломила видом до и после макияжа

Артистка поинтересовалась у фанатов, какой им нравится больше.
Украинская певица Ирина Билык показала поклонникам свою природную красоту.
На странице в Instagram исполнительница опубликовала видео, в котором показалась до и после макияжа. Артистка смонтировала ролик, где предстала в желтом свитшоте без грамма косметики. И в том же видео показала, как ее преобразил макияж.
Вместе с Билык в ролике изображен ее визажист. Он, кстати, позирует в голубой рубашке. Вместе со звездой они образовали тандем из патриотических цветов. Видео сопровождает песня Ирины Билык "Без тебе":
"А как вам нравится больше? В гриме или без?" – поинтересовалась у поклонников Билык.
В свою очередь, фанаты забросали своего кумира комплиментами и отметили, что неважно от того, в гриме она или без, Ирина всегда выглядит безупречно:
- Грим или без него, – неважно. Ирочка всегда прекрасна
- Красивая и так и так. Но без грима настоящая
- Нежная без мейкапа. Но очень сексуальная и красивая с мейкапом
- Так и так. Когда женщина ухожена – это всегда красиво
Напомним, недавно Ирина Билык заинтриговала, продолжила ли встречаться с мужчиной, который недавно прямо на концерте артистки позвал ее замуж.
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