Ирина Билык ошеломила видом до и после макияжа

Артистка поинтересовалась у фанатов, какой им нравится больше.

Украинская певица Ирина Билык показала поклонникам свою природную красоту.

На странице в Instagram исполнительница опубликовала видео, в котором показалась до и после макияжа. Артистка смонтировала ролик, где предстала в желтом свитшоте без грамма косметики. И в том же видео показала, как ее преобразил макияж.

Вместе с Билык в ролике изображен ее визажист. Он, кстати, позирует в голубой рубашке. Вместе со звездой они образовали тандем из патриотических цветов. Видео сопровождает песня Ирины Билык "Без тебе":

"А как вам нравится больше? В гриме или без?" – поинтересовалась у поклонников Билык.

Ирина Билык показала, как выглядит без макияжа и с гримом

В свою очередь, фанаты забросали своего кумира комплиментами и отметили, что неважно от того, в гриме она или без, Ирина всегда выглядит безупречно:

Грим или без него, – неважно. Ирочка всегда прекрасна

Красивая и так и так. Но без грима настоящая

Нежная без мейкапа. Но очень сексуальная и красивая с мейкапом

Так и так. Когда женщина ухожена – это всегда красиво

Напомним, недавно Ирина Билык заинтриговала, продолжила ли встречаться с мужчиной, который недавно прямо на концерте артистки позвал ее замуж.

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