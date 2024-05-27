Ірина Білик замилувала рідкісними кадрами з підрослим 8-річним сином

Українська співачка Ірина Білик показалася з підрослим сином Табрізом.

Виконавиця потішила шанувальників родинним контентом. Зокрема, у своєму фотоблогу показала, як з Табрізом проводить вільний час вдома. Так, на кадрі видно, як хлопець грає у гру, яка нещодавно завірусилася в Мережі і пов'язана з криптовалютою. До того ж деякі юзери переконані, що згодом зібрані у віртуальному світі гроші вдасться вивести через криптобіржі. Тож, вочевидь, син артистки в курсі всіх останніх подій. Водночас зіркова мама зовсім не зрозуміла сенсу гри, де треба натискати на малюнок хом'яка, щоб зібрати монети.

Син Ірини Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Хто-небудь може мені пояснити, що це за хом'як, якого всі навколо зараз тицяють?", - поцікавилася знаменитість.

Нагадаємо, син Ірини Білик з'явився на світ за допомогою сурогатного материнства. Виконавиця зважилася на поповнення у родині, коли перебувала у шлюбі з російським фотографом Асланом Ахмадовим. Також артистка виховує ще одного старшого сина Андрія, якому 18 червня виповниться 25 років. Первісток зірки зараз проживає за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно колишній Ірини Білик, шоумен Дмитро Коляденко зізнався, чому вони більше не спілкуються та що його образило.

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