Ирина Билык восхитила редкими кадрами с подросшим 8-летним сыном

Украинская певица Ирина Билык показалась с подросшим сыном Табризом.

Исполнительница порадовала поклонников семейным контентом. В частности, в своем фотоблоге показала, как с Табризом проводит свободное время дома. Так, на кадре видно, как парень играет в игру, которая недавно завирусилась в Сети и связана с криптовалютой. К тому же некоторые юзеры убеждены, что впоследствии собранные в виртуальном мире деньги удастся вывести через криптобиржи. Так что, вероятно, сын артистки в курсе всех последних событий. В то же время звездная мама совсем не поняла смысл игры, где нужно нажимать на рисунок хомяка, чтобы собрать монеты.

Сын Ирины Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Кто-нибудь может мне объяснить, что это за хомяк, которого все вокруг сейчас тыкают?", - поинтересовалась знаменитость.

Напомним, сын Ирины Билык появился на свет с помощью суррогатного материнства. Исполнительница решилась на пополнение в семье, когда была в браке с российским фотографом Асланом Ахмадовым. Также артистка воспитывает еще одного старшего сына Андрея, которому 18 июня исполнится 25 лет. Первенец звезды сейчас проживает за границей.

Напомним, недавно бывший Ирины Билык, шоумен Дмитрий Коляденко признался, почему они больше не общаются и что его обидело.

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