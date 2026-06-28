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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гламур
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Ірина Федишин приголомшила дорослим виглядом 15-річного сина-красеня

Артистка на свіжих фото показала, як її первісток подорослішав та змінився.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ірина Федишин

Ірина Федишин / © Instagram Ірини Федишин

Українська співачка Ірина Федишин приголомшила дорослим виглядом сина від чоловіка, продюсера Віталія Човника.

Артистка поділилась у своєму Instagram свіжим фото з 15-річним Юрком. На знімку вони мило позували і при цьому обіймались. Виконавиця та її син були одягнені у світле вбрання. При цьому Юрко неабияк здивував підрослим зовнішнім виглядом. Підліток вже вищий за зіркову маму. Окрім того, він відростив густу кучеряву шевелюру, значно подорослішав та змінився.

До речі, сама ж Ірина Федишин поділилась, як її сини активно проводять літо. Спочатку молодший Олег побував у літньому таборі, а це ж Юрко повернувся звідти. Співачка говорить, що дітлахи перебували там тиждень, але за цей час встигли яскраво провести час, знайти нових друзів, насолодитися різноманітними пригодами, порозважатися і дійсно незабутньо відпочити.

Ірина Федишин із сином Юрком / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин із сином Юрком / © instagram.com/irynafedyshyn

«Найцінніше для мене — бачити щасливі очі дітей, які повертаються додому відпочилими, натхненними й сповненими енергії», — поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин відіграла концерт в Галичі. Виступ артистки не минув без курйозів. Під час концерту один із чоловіків намагався освідчитися обраниці, а натомість провалився під сцену. На щастя, цей конфуз не зіпсував сюрпризу.

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