Катерина Осадча та Юрій Горбунов розсекретили ім'я сина

Пара довго обирала, як назвати хлопчика.

Зіркове подружжя Катерина Осадча та ведучий "Танців з зірками" Юрій Горбунов розсекретили ім'я новонародженого сина.

Пара довго обирала, як назвати хлопчика та мала декілька варіантів. У результаті, малюка назвали Данило. Про це повідомили у шоу "Твій день".

Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим та дітьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Зауважимо, Катерина Осадча народила третього сина 19 серпня. Данило став другою спільною дитиною з телеведучим Юрієм Горбуновим. Пара також виховує 4-річного Івана та Іллю, якого телезірка народила у попередньому шлюбі.

Нагадаємо, днями Катерина Осадча вперше після третіх пологів показала фігуру у бікіні. Зірка стала мамою майже місяць тому.

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