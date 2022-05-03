MamaRika повернулася з Польщі до України: "Я не витримала"

MamaRika повернулася з Польщі до України: "Я не витримала"

Українська співачка MamaRika була вимушена поїхати до Польщі, адже вона жила неподалік Гостомеля, де велися активні бойові дії.

Нині ж виконавиця вирішила з крихітним сином повернутися до України. Як зізналася Настя, вона більше не могла витримати розлуки з чоловіком, який залишився в Одесі.

"Я не витримала і повернулась до України, на рідну землю, в обійми коханого…Чи варто казати, що ці троє на фото зараз найщасливіші люди у світі?" - поділилася артистка.

MamaRika з чоловіком та сином / instagram.com/mamarika_official

До слова, знаменитість разом з сином півтора місяця жила у Варшаві з мамою. А вчора, 2 травня, вона нарешті була разом з чоловіком, Сергієм Середою.

"Саме так, після 1,5 місяці розлуки, возз'єднанням нашої сім'ї вчора ми святкували 9 місяців Давидика. Насолоджуємося кожної миті разом", - поділилася Настя.

MamaRika з сином / instagram.com/mamarika_official

Зазначимо, коли почалася війна, MamaRika разом з чоловіком та сином жила у приватному будинку неподалік Гостомеля. Утім, через те, що там велися активні бойові дії співачка вирішила поїхати за кордон, а Сергій залишися в Одесі.

MamaRika спочатку поїхала до Молдови, а звідти вже діставалася до Польщі. Дорога виявилася нелегкою. Артистка тривалий час не могла перетнути кордон, адже були чималі черги.

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