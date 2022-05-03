У підвалах Азовсталі ховаються ще кількасот людей - міська рада

На території заводу Азовсталь в Маріуполі залишаються ще декiлька сотен людей.
Всього звідти евакуювали 156 маріупольців.
Про це повідомили в Маріупольській міській раді.
“Ми вдячні всім учасникам евакуаційної місії – представникам ООН, Міжнародного Червоного Хреста та міністру Ірині Верещук. Завдяки об’єднанню зусиль нам вдалося врятувати маріупольців з цього пекла”, - зазначив мер міста Вадим Бойченко.
Евакуйованих же з Азовсталі людей доправили до Запоріжжя. Там їм надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що Збройні сили Білорусі посилюють українсько-білоруський кордон.
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