У підвалах Азовсталі ховаються ще кількасот людей - міська рада

У підвалах Азовсталі ховаються ще кількасот людей - міська рада

На території заводу Азовсталь в Маріуполі залишаються ще декiлька сотен людей.

Всього звідти евакуювали 156 маріупольців.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

“Ми вдячні всім учасникам евакуаційної місії – представникам ООН, Міжнародного Червоного Хреста та міністру Ірині Верещук. Завдяки об’єднанню зусиль нам вдалося врятувати маріупольців з цього пекла”, - зазначив мер міста Вадим Бойченко.

Евакуйованих же з Азовсталі людей доправили до Запоріжжя. Там їм надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що Збройні сили Білорусі посилюють українсько-білоруський кордон.

Читайте також: