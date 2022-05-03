MamaRika вернулась из Польши в Украину: "Я не выдержала"

MamaRika вернулась из Польши в Украину: "Я не выдержала"

Украинская певица MamaRika была вынуждена поехать в Польшу, ведь она жила недалеко от Гостомеля, где велись активные боевые действия.

Сейчас исполнительница решила с крошечным сыном вернуться в Украину. Как призналась Настя, она больше не могла выдержать разлуки мужем, который остался в Одессе.

"Я не выдержала и вернулась в Украину, на родную землю, в объятия любимого... Стоит ли говорить, что эти трое на фото сейчас самые счастливые люди в мире?" – поделилась артистка.

MamaRika с мужем и сыном / instagram.com/mamarika_official

К слову, знаменитость вместе с сыном полтора месяца жила в Варшаве с мамой. А вчера, 2 мая, она наконец-то была вместе с мужем, Сергеем Середой.

"Именно так, после 1,5 месяца разлуки, воссоединением нашей семьи вчера мы праздновали 9 месяцев Давидика. Наслаждаемся каждым моментом вместе", — поделилась Настя.

MamaRika с сыном / instagram.com/mamarika_official

Отметим, когда началась война, MamaRika вместе с мужем и сыном жила в частном доме недалеко от Гостомеля. Впрочем, из-за того, что там велись активные боевые действия, певица решила поехать за границу, а Сергей остались в Одессе.

MamaRika сначала уехала в Молдову, а оттуда уже добралась до Польши. Дорога оказалась нелегкой. Артистка долго не могла пересечь границу, ведь были немалые очереди.

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