MARUV пояснила, чому українських артистів "тягне в Росію"

Виконавиця висловила свою думку щодо цієї теми.

Українська співачка Анна Корсун, відома за псевдонімом MARUV, вже доволі тривалий час живе і працює в Росії.

У своєму Instagram виконавиця поспілкувалася з шанувальниками та відповіла на найнагальніші питання. Зокрема, артистка висловила думку, чому багато українських артистів їдуть працювати до РФ.

За словами MARUV, "в Україні нема ані лейблів, ані філіалів найбільших стримінгових сервісів":

"Неважливо йдуть справи з авторським правом та монетизацією. Сфера шоубізнесу та розважального контенту слабо розвинута. Всі артисти хочуть бути почутими, побаченими, отримувати гідний дохід з плодів своєї інтелектуальної власності", - зазначила артистка.

instagram.com/maruvofficial

Вона додала, що для всього цього "потрібна інфраструктура, яка добре працює": "Яка у нас, на жаль, не розвинута на гідному рівні", - додала MARUV.

"Ну і тому, що шоубізнес – це, все ж таки, першою чергою, бізнес. А не кум, брат, подруга, сват, а потім х*як і відкат", - пояснила свою думку Анна.

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